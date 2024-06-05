В Адыгее родители издевались над малолетней дочерью

В Адыгее родители издевались над малолетней дочерью. Об этом в среду, 5 июня, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Девочка некоторое время находилась в детском доме-интернате. Мать забрала ее оттуда и стала мучать малышку. Женщина била ребенка шнуром от телефона, обливала кипятком и тушила окурки.

Отец взял на себя всю вину.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проверяют причастность к побоям мать. Также дадут оценку работе должностных лиц из органов системы профилактики.