В Ленобласти мужчина упал в дробильную установку на заводе и умер

В Ленобласти мужчина упал в дробильную установку на заводе и умер. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Происшествие произошло на Пикалевском глиноземном заводе. Молодой человек почувствовал себя плохо. «[Он] потерял сознание и упал на край бункера подачи известняка. У мужчины начались судороги, он упал в бункер», — сообщил источник телеканала.

Отмечается, что сотрудник завода упал в бункер высотой шесть метров, после чего его тело выбросило в дробильную установку. Молодой человек получил «страшные повреждения» и умер на месте происшествия.

По данным телеканала, погибшему было 19 лет. Он занимался работами по расчистке путей на участке разгрузки вагонов.