Англия обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Англии прошла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Словакию в дополнительное время.

Сборная Англии прошла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Словакию в дополнительное время. Об этом пишет Sport 24.

Сказано, что словаки забили на 25-й минуте и вели в счете весь матч. Сборной Англии удалось сравнять на пятой добавленной к основному времени минуте, ударом через себя забил Джуд Беллингем.

В начале овертайма победный гол забил бомбардир Англии Гарри Кейн. В ¼ англичане сыграют со швейцарцами, выбившими в субботу с турнира итальянцев.