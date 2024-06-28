В Рязани состоится областная выставка охотничьих собак

Мероприятие пройдет 6 июля на стадионе РГАТУ имени Костычева.

В Рязани состоится областная выставка охотничьих собак.

Мероприятие пройдет 6 июля на стадионе РГАТУ имени Костычева. Организаторами выступили ассоциация «Росохотрыболовсоюз» и Рязанское областное общество охотников и рыболовов.

На выставке представят породы: легавые, гончие, норные, спаниели, лайки. К участию допустят собак с «Росохотрыболовсоюз», Общественная организация Рязанское областное общество охотников и рыболовов. «Участие в выставке — это непросто подтверждения охотничьих качеств породных собак документами, но и возможность комплексной оценки собаки для дальнейшего подбора пар для плановых вязок и разведения», — отмечают организаторы.

Расписание выставки:

8:30 — начало регистрации

10:00 — открытие

10:30 — начало рингов

Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение — 0+.

Генеральный партнер выставки — ГК «Автоимпорт».