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В Рязани состоится областная выставка охотничьих собак
Мероприятие пройдет 6 июля на стадионе РГАТУ имени Костычева.

В Рязани состоится областная выставка охотничьих собак.

Мероприятие пройдет 6 июля на стадионе РГАТУ имени Костычева. Организаторами выступили ассоциация «Росохотрыболовсоюз» и Рязанское областное общество охотников и рыболовов.

На выставке представят породы: легавые, гончие, норные, спаниели, лайки. К участию допустят собак с «Росохотрыболовсоюз», Общественная организация Рязанское областное общество охотников и рыболовов. «Участие в выставке — это непросто подтверждения охотничьих качеств породных собак документами, но и возможность комплексной оценки собаки для дальнейшего подбора пар для плановых вязок и разведения», — отмечают организаторы.

Расписание выставки:

  • 8:30 — начало регистрации
  • 10:00 — открытие
  • 10:30 — начало рингов

Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение — 0+.

Генеральный партнер выставки — ГК «Автоимпорт».