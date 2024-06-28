В Рязани состоится областная выставка охотничьих собак.
Мероприятие пройдет 6 июля на стадионе РГАТУ имени Костычева. Организаторами выступили ассоциация «Росохотрыболовсоюз» и Рязанское областное общество охотников и рыболовов.
На выставке представят породы: легавые, гончие, норные, спаниели, лайки. К участию допустят собак с «Росохотрыболовсоюз», Общественная организация Рязанское областное общество охотников и рыболовов. «Участие в выставке — это непросто подтверждения охотничьих качеств породных собак документами, но и возможность комплексной оценки собаки для дальнейшего подбора пар для плановых вязок и разведения», — отмечают организаторы.
Расписание выставки:
- 8:30 — начало регистрации
- 10:00 — открытие
- 10:30 — начало рингов
Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение — 0+.
Генеральный партнер выставки — ГК «Автоимпорт».