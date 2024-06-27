Рязанский суд продлил содержание в СИЗО второму фигуранту дела об убийстве Пинтелина

Костин обвиняется по двум статьям «Незаконная охота» и «Укрывательство особо тяжкого преступления». Судья оставил бывшего полицейского Станислава Костина в СИЗО до 3 сентября.

В четверг, 27 июня, Советский районный суд продлил содержание под стражей второму фигуранту дела об убийстве Пинтелина Станиславу Костину. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

Костин обвиняется по двум статьям «Незаконная охота» и «Укрывательство особо тяжкого преступления». Судья оставил бывшего полицейского Станислава Костина в СИЗО до 3 сентября.

Напомним, в мае Станислава Костина отправили в СИЗО на два месяца за незаконную охоту и укрывательство убийства Сергея Пинтелина.