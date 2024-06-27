Малков посетил выставку «Настоящий Донбасс. Мужество» в Михайлове

Глава региона осмотрел несколько интерактивных площадок. Среди них — выставки, посвященные героям СВО и их женам, экспозицию трофейного оружия и БПЛА, захваченных военнослужащими 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, благотворительные ярмарки и другие объекты.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в форуме «Настоящий Донбасс. Мужество», проходившем в Михайлове. Об этом сообщил сайт облправительства.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Рязанской области. Михайлов стал вторым из пяти городов-участников.

Малков посетил несколько интерактивных площадок. Среди них — выставки, посвященные героям СВО и их женам, экспозицию трофейного оружия и БПЛА, захваченных военнослужащими 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, благотворительные ярмарки и другие объекты. Также губернатор увидел реконструкцию боя за Мариуполь, события которой восстановлены по рассказам рязанца, Героя России Владислава Головина, известного под позывным «Струна».

"Я считаю, что это очень важное начинание, здесь действительно показываются без прикрас, по-настоящему, те события, которые происходили на Донбассе и в регионах, которые вернулись в Российскую Федерацию", — отметил Павел Малков. Губернатор подчеркнул, что это направление работы с молодежью является сейчас самым важным.