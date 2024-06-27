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Малков оценил ход благоустройства Михайлова
Глава региона осмотрел благоустройство набережной реки Проня со стороны улицы Победы.

Губернатор Павел Малков оценил ход благоустройства Михайлова. Об этом сообщил сайт облправительства.

Глава региона осмотрел благоустройство набережной реки Проня со стороны улицы Победы. Работы проведены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров представил губернатору план реконструкции противоположного берега реки. Проект стал победителем народного голосования в рамках федерального проекта в 2024 году. На территории обустроят ландшафтную прогулочную зону, смотровые площадки, лестничные марши, также установят беседки.

Также Малков ознакомился с результатами благоустройства площади Победы и улица Маршала Голикова. Инициатива выиграла во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году. Здесь обустроили пешеходную зону, проведено мощение по мотивам Михайловского кружева, озеленение, создана зрелищная зона, детское оборудование и другие объекты благоустройства. Губернатор ознакомился с перспективным развитием улицы Маршала Голикова.

«Очень приятно видеть, как преображаются общественные пространства. Михайлов — один из лидеров в регионе. Здесь постоянно и системно идет развитие общественных пространств, а самое главное — есть перспектива на несколько лет вперед», — подчеркнул губернатор Рязанской области. Он отметил, что останавливаться ни в коем случае нельзя, и руководству района будет в этом оказана всемерная поддержка. «Рекомендую и другим муниципалитетам брать на вооружение те подходы, которые здесь применяются», — добавил Павел Малков.