Губернатор Павел Малков оценил ход благоустройства Михайлова. Об этом сообщил сайт облправительства.
Глава региона осмотрел благоустройство набережной реки Проня со стороны улицы Победы. Работы проведены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров представил губернатору план реконструкции противоположного берега реки. Проект стал победителем народного голосования в рамках федерального проекта в 2024 году. На территории обустроят ландшафтную прогулочную зону, смотровые площадки, лестничные марши, также установят беседки.
Также Малков ознакомился с результатами благоустройства площади Победы и улица Маршала Голикова. Инициатива выиграла во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году. Здесь обустроили пешеходную зону, проведено мощение по мотивам Михайловского кружева, озеленение, создана зрелищная зона, детское оборудование и другие объекты благоустройства. Губернатор ознакомился с перспективным развитием улицы Маршала Голикова.
«Очень приятно видеть, как преображаются общественные пространства. Михайлов — один из лидеров в регионе. Здесь постоянно и системно идет развитие общественных пространств, а самое главное — есть перспектива на несколько лет вперед», — подчеркнул губернатор Рязанской области. Он отметил, что останавливаться ни в коем случае нельзя, и руководству района будет в этом оказана всемерная поддержка. «Рекомендую и другим муниципалитетам брать на вооружение те подходы, которые здесь применяются», — добавил Павел Малков.