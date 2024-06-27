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Центробанк снизил курсы евро и доллара на 28 июня
ЦБ устанавливает курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов.

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу, 28 июня.

Курс юаня к рублю, установленный ЦБ, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля. Курс доллара упал на 2,8424 рубля — до 84,964 рубля. Евро уменьшился на 3,1257 рубля, до 90,9874 рубля.

После санкций, введенных США в отношении Мосбиржи, ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.