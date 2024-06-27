46-летнего рязанца осудят за смертельный наезд на пешехода

Авария произошла днем 16 марта на улице Черновицкой.

46-летнего рязанца осудят за смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла днем 16 марта.

По версии следствия, водитель грузового рефрижератора отъезжал от разгрузочной площадки магазина «Пятерочка» на улице Черновицкой, нарушая ПДД. Так он насмерть сбил женщину-пешехода.

В отношении 46-летнего водителя избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд города Рязани.