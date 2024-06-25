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В Касимове увеличится цена за проезд в общественном транспорте
Оно вырастет до 35 рублей.

В Касимове с 1 июля цена за проезд в общественном транспорте увеличится с 33 до 35 рублей. Соответствующие объявления появились в автобусах. Об этом РЗН. инфо сообщили в местной администрации.

Перевозкой пассажиров в Касимове занимаются частники. Они же устанавливают стоимость проезда.

Подорожание возмутило жителей Касимова. В соцсетях они спросили, как перевозчики определили цену и почему подорожание произошло летом. Некоторые предположили, что цена за проезд на общественном транспорте скоро сравняется со стоимостью поездки на такси.

Однако есть жители, которые с понимаем отнеслись к поднятию цен. Они считают, что стоимость выросла из-за подорожания бензина. «Стоимость на заправке ДТ [дизельного топлива] посмотрите», — написал один из комментаторов.