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В Рязани врачи восстановили пациенту отрезанный язык мышцей из плеча
Ранее у 49-летнего жителя региона обнаружили опухоль полости рта, она распространилась на язык.

Врачи Рязанского онкодиспансера восстановили мужчине функцию языка при помощи пересадки. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

У 49-летнего жителя области выявили опухоль полости рта, она распространилась на язык. После дополнительного обследования мужчине провели операцию по полному удалению языка и участка полости рта. Чтобы заместить дефект, врачи онкоцентра взяли участок мышцы в области предплечья и пересадили в зону операции.

«Для того, чтобы пересаженная ткань питалась, были наложены микрососудистые анастомозы между артерией и венами. Это очень тонкая, практически ювелирная работа, которая делается при помощи интероперационного микроскопа. Он позволяет накладывать анастомозы между маленькими сосудами при больших операциях челюстно-лицевой зоны», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части ОКОД Сергей Мерцалов.

Главврач центра Алексей Григорьев отметил, что подобный вид операций для врачей диспансера стал обычной практикой. Таких хирургических вмешательств проводят около десяти в год. «Преимущества такой операции заключается в том, что пациент не теряет качество жизни и сохраняет коммуникативные навыки. Врачи максимально восстанавливают функцию языка: пациент может глотать пищу и разговаривать», — отметили в минздраве.