В Рязанской области сотрудники Росгвардии поймали двух пьяных водителей

Нарушителей передали инспекторам ГИБДД ОМВД по Пронскому и Клепиковскому районам.

В Рязанской области сотрудники Росгвардии поймали двух пьяных водителей. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Нарушителей задержали в Пронском и Клепиковском районах.

22 июня патрульные в Туме заметили автомобиль ВАЗ-2107 с номерами соседнего региона. Машина хаотично двигалась по дороге и создавала аварийную ситуацию. Транспортное средство остановили. За рулем находился гражданин с явными признаками алкогольного опьянения. Он оказался жителем Владимирской области 2005 года рождения без водительского удостоверения. Водителя задержали и передали сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Клепиковскому району.

Вечером того же дня в Новомичуринске на улице Строителей сотрудники Росгвардии задержали жителя Скопинского района 1990 года рождения, который управлял автомобилем ВАЗ 21120 в состоянии алкогольного опьянения. Его также передали инспекторам ГИБДД ОМВД по Пронскому району.