В Рязани прием заявлений о зачислении в первый класс начнется 6 июля

Документы можно подать через Госуслуги, заказным письмом или при личном обращении.

В Рязани прием заявлений о зачислении в первый класс на 2024-2025 учебный год по не закрепленной за школой территории на вакантные места стартует 6 июля. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Заявление можно подать в электронной форме на портале Госуслуг, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или лично в общеобразовательную организацию.

Дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить в управлении образования.