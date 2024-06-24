В Рязани прием заявлений о зачислении в первый класс начнется 6 июля
Документы можно подать через Госуслуги, заказным письмом или при личном обращении.
В Рязани прием заявлений о зачислении в первый класс на 2024-2025 учебный год по не закрепленной за школой территории на вакантные места стартует 6 июля. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Заявление можно подать в электронной форме на портале Госуслуг, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или лично в общеобразовательную организацию.
Дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить в управлении образования.