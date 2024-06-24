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Умер актер из «Бандитского Петербурга» Олег Огий
Актеру было 67 лет. Причины его смерти не сообщаются.

Умер актер из «Бандитского Петербурга» Олег Огий. Об этом сообщил его приемный сын.

Актеру было 67 лет. Причины его смерти не сообщаются.

Отпевание и прощание с артистом состоится 24 июня в 14 00. Церковь Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Наиболее известные проекты актера — телесериалы «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности».