Рязанцы заметили пожарные расчеты на улице Радиозаводской

Отмечается, что на место прибыл реанимобиль.

Рязанцы заметили пожарные расчеты на улице Радиозаводской. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил Telegram-канал « Подслушано в Рязани ».

Пользователи добавили, что на место также прибыл реанимобиль.

По информации ГУ МЧС по Рязанской области, сообщение о пожаре поступило в 11:44. Возгорание произошло в офисном помещении одного из предприятий. Огонь был ликвидирован до прибытия спасателей.

О пострадавших не сообщается.