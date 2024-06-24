Рязанцы заметили пожарные расчеты на улице Радиозаводской
Отмечается, что на место прибыл реанимобиль.
Рязанцы заметили пожарные расчеты на улице Радиозаводской. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил Telegram-канал «
Пользователи добавили, что на место также прибыл реанимобиль.
По информации ГУ МЧС по Рязанской области, сообщение о пожаре поступило в 11:44. Возгорание произошло в офисном помещении одного из предприятий. Огонь был ликвидирован до прибытия спасателей.
О пострадавших не сообщается.