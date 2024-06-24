Путин подписал закон о «праве на забвение» в интернете

Теперь пользователи смогут потребовать удалять из сети Интернет недостоверные, неактуальные или утратившие значение данные о себе.

Путин подписал закон о «праве на забвение» в интернете. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что оператор поисковой системы по требованию пользователя обязан пресечь доступ к недостоверным, неактуальным или утратившим значение данным о заявителе.

«Исключение составляет информация о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информация о совершении физическим лицом преступления, по которому не снята или не погашена судимость», — уточнили в Кремле.

По словам специалистов, также «исключение составляют информационные системы, используемые для осуществления государственных и муниципальных функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными законами».