Песков: мирное предложение Путина остается в силе и после атаки на Крым

Представитель Кремля ответил на вопрос, остается ли в силе предложение Путина с учетом произошедшего в Севастополе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирное предложение Владимира Путина по Украине остается в силе и после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

Песков положительно ответил на вопрос, остается ли в силе предложение Путина с учетом произошедшего в Севастополе.

«Президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки», — заявил он.

Напомним, ВСУ атаковали Севастополь 23 июня.