Матвиенко призвала поднять зарплату сотрудникам полиции. Об этом председатель Совета Федерации заявила 24 июня на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с членами Совфеда.
«Уже нельзя прятать голову в песок и не замечать эту проблему. Считаю важным на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел и, конечно, увеличить объемы финансирования на указанные нужды», — сказала она.
По ее мнению, в настоящее время сотрудник полиции на должности участкового получает «абсолютно неконкурентную» заработную плату. Матвиенко сообщила, что такому работнику нередко выплачивается меньше, чем курьеру или таксисту.
«Это люди в форме. О каком правопорядке можно говорить? В целом текучесть кадров МВД огромная», — подчеркнула председатель Совфеда.