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Матвиенко призвала поднять зарплату сотрудникам полиции
Она отметила, что сейчас участковый получает меньше, чем таксист или курьер.

Матвиенко призвала поднять зарплату сотрудникам полиции. Об этом председатель Совета Федерации заявила 24 июня на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с членами Совфеда.

«Уже нельзя прятать голову в песок и не замечать эту проблему. Считаю важным на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел и, конечно, увеличить объемы финансирования на указанные нужды», — сказала она.

По ее мнению, в настоящее время сотрудник полиции на должности участкового получает «абсолютно неконкурентную» заработную плату. Матвиенко сообщила, что такому работнику нередко выплачивается меньше, чем курьеру или таксисту.

«Это люди в форме. О каком правопорядке можно говорить? В целом текучесть кадров МВД огромная», — подчеркнула председатель Совфеда.