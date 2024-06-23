В Хабаровском крае подросток устроил смертельное ДТП

В Хабаровском крае подросток устроил смертельное ДТП. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Авария случилась на 167 километре трассы «с. Селихино-г. Николаевск-на-Амуре». По словам ведомства, 16-летний водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего легковушка перевернулась.

Отмечается, что 16-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель и еще четыре пассажира, двое из которых несовершеннолетние, пострадали. Им оказали медпомощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Хабаровского края»