Водитель легковушки, которая врезалась в дерево под Касимовом, погиб
Напомним, авария произошла 20 июня недалеко от поворота на деревню Вельково.
Водитель легковушки, которая врезалась в дерево под Касимовом, погиб. Об этом сообщили в группе «Эвакуатор Тума».
Напомним, авария произошла 20 июня недалеко от поворота на деревню Вельково. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.
В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.