Водитель легковушки, которая врезалась в дерево под Касимовом, погиб

Напомним, авария произошла 20 июня недалеко от поворота на деревню Вельково.

Водитель легковушки, которая врезалась в дерево под Касимовом, погиб. Об этом сообщили в группе «Эвакуатор Тума».

Напомним, авария произошла 20 июня недалеко от поворота на деревню Вельково. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.