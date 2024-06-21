Депутат Госдумы объяснил, как будет проходить индексация пенсий работающим пенсионерам

По словам депутата, выплаты работающим пенсионерам в России будут начислять с учетом того, какой размер пенсии они бы получали, если бы учитывались все индексации с 2016 года.

Депутат Госдумы объяснил, как будет проходить индексация пенсий работающим пенсионерам. Слова Андрея Исаева приводит РИА Новости.

По словам депутата, выплаты работающим пенсионерам в России будут начислять с учетом того, какой размер пенсии они бы получали, если бы учитывались все индексации с 2016 года.

Он отметил, что с нового года пенсия работающим пенсионерам будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды. Также Исаев заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам будет осуществляться с максимально положенной суммы.

Напомним, с 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров.