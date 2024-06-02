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В Санкт-Петербурге мужчина совратил 13-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге мужчина совратил 13-летнего мальчика. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, в субботу, 1 июня, 22-летний молодой человек находился в квартире с мальчиком и «совершил в отношении него развратные действия».

Отмечается, что мать 13-летнего ребенка написала заявление в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали, доставили в участок и составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Молодого человека поместили под стражу. По данным телеканала, на данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела.