В Санкт-Петербурге мужчина совратил 13-летнего мальчика
В Санкт-Петербурге мужчина совратил 13-летнего мальчика. Об этом
По данным телеканала, в субботу, 1 июня, 22-летний молодой человек находился в квартире с мальчиком и «совершил в отношении него развратные действия».
Отмечается, что мать 13-летнего ребенка написала заявление в правоохранительные органы.
Подозреваемого задержали, доставили в участок и составили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Молодого человека поместили под стражу. По данным телеканала, на данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела.