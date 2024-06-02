В Красноярском крае в ДТП погибли два подростка

В селе Байкит Красноярского края в ДТП погибли два подростка. Об этом сообщили в Telegram-канале «24 МВД».

По информации полиции, 14-летний подросток на автомобиле «ГАЗ-3110» съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

Отмечается, что водитель и 13-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, пострадали двое пассажиров 13-14 лет.

Как уточнили в ведомстве, в момент ДТП в автомобиле находились пятеро мальчиков-подростков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «24 МВД»