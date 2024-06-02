В Красноярском крае в ДТП погибли два подростка
В селе Байкит Красноярского края в ДТП погибли два подростка. Об этом
По информации полиции, 14-летний подросток на автомобиле «ГАЗ-3110» съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.
Отмечается, что водитель и 13-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, пострадали двое пассажиров 13-14 лет.
Как уточнили в ведомстве, в момент ДТП в автомобиле находились пятеро мальчиков-подростков.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Telegram-канал «24 МВД»