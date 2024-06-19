В рязанском суде огласили показания Николая Любимова по делу о закупке коммунальной техники

Заседание прошло в среду, 19 июня.

В среду, 19 июня, в Железнодорожном суде Рязани огласили свидетельские показания экс-губернатора Николая Любимова и других свидетелей по делу о хищении бюджетных средств по закупке коммунальной техники. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо.

В показаниях Любимов отметил, что плохо помнит обстоятельства выделения средств на покупку коммунальной техники для уборки города. По версии следствия, во время закупки бюджету нанесли ущерб в 15,7 миллионов рублей.

На первом допросе экс-губернатор поделился, что после покупки техники зампред правительства Евгений Беленецкий доложил ему: такие большие машины были не нужны городу. Любимов согласился с этим и публично раскритиковал мэра Рязани Елену Сорокину. Он отметил, что этим «был удивлен и разозлен». Как рассказал Любимов, предложить закупить коммунальную технику для города ему могли экс вице-губернатор Игорь Греков, зампред правительства Евгений Беленецкий либо экс-министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.

На втором допросе экс-губернатор вспомнил, что именно Греков убедил его купить машины.

В показаниях Николай Любимов охарактеризовал Игоря Грекова как «неплохого кризис-менеджера», но его общая грамотность вызывала вопросы, потому что тот писал с ошибками.

Свидетелями по делу также проходят Игорь Греков, его экс-советник Владимир Арцыбашев, заместитель мэра Рязани Светлана Горячина, Елена Сорокина, Андрей Устинов, замначальника отдела по благоустройству города Мария Гермони, бывший замглавы и ныне замминистра имущественных и земельных отношений Олег Федин. Ни один свидетель на заседание не явился, но показания некоторых были оглашены.

Сторона защиты просила закрыть судебное заседание из-за разглашения гостайны и личных данных. Гособвинитель был против. Суд постановил продолжить заседания в открытом формате. Следующее назначили на 4 июля.

Напомним, в мае начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, гендиректор фирмы ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину в деле о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники.