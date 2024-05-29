В рязанском суде трое фигурантов дела о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники признали вину

В среду, 29 мая, в Железнодорожном районном суде прошло заседание по делу.

В среду, 29 мая, в Железнодорожном районном суде прошло заседание по делу о хищении 15,7 миллионов рублей на закупку коммунальной техники. Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, гендиректор фирмы ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину.

На заседании присутствовали трое фигурантов дела. Защита Сидорова ходатайствовала о закрытии судебных заседаний из-за озвучивания данных, составляющих охраняемую законом тайну. Прокуратура возразила. Заседание проводилось в открытом режиме.

Прокурор зачитал обвинительную часть. В ней озвучили, что бывший вице-губернатор Игорь Греков организовал группу и предложил им закупить коммунальную технику по завышенной цене. Для этого он распределил обязанности между Арцыбашевым, Фурфураком, Сидоровым, а чуть позже и Алексеевым, которого пригласил Сидоров. Греков же назначил в 2020 году Фурфурака начальником управления благоустройства и рассказал, что нужно сделать.

Так, с июля по декабрь 2020 года советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев в составе организованной группы совместно с Юрием Фурфураком, Артуром Сидоровым, Евгением Алексеевым и иными неосведомленными должностными лицами похитили из бюджета Рязанской области и города 15 млн 734 тысячи 16 рублей.

Для этого они подделали коммерческие предложения, завысив начальную максимальную цену муниципального контракта на поставку шести комбинированных дорожных машин ЭД600АК.

После закупки Греков распределил средства между Арцыбашевым, Фурфураком, Сидоровым и Алексеевым.

Алексеев признал себя виновным и скажет свое слово на прениях. Сидоров признал свою вину, однако не согласился со следствием, так как квалификация его участия в преступлении завышена, не было намерения вступать в организованную группу и цели с кем-то объединяться. Также отметил, что он сотрудничал со следствием с самого начала и все действия по закупке были сделаны под давлением Арцыбашева, а не в целях получения выгоды для себя.

Юрий Фурфурак признал вину частично, отметив, что недобросовестно отнесся к своим служебным обязанностям при формировании пакета документов по закупке. Также он приобщил чек частичного возмещения материального ущерба.

Судебное заседание отложили из-за отсутствия свидетелей на 19 июня.

Напомним, расследование уголовного дела проводилось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, ФСБ России и регионального УФСБ.

Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Рязанский суд изменил меру пресечения трем фигурантам дела о хищении бюджетных средств.