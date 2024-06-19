В России создали программы бакалавриата для работы с искусственным интеллектом

Студенты получат знания в области математического анализа, алгоритмов и структур данных, MLOps, научатся проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники.

В России создали программы бакалавриата для работы с искусственным интеллектом. Новую систему высшего образования разработали Сбер и Яндекс совместно с четырьмя российскими вузами — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис.

AI360/ИИ360 — это первая в стране программа для будущих архитекторов и исследователей ИИ. Выпускники смогут решать сложные задачи в области искусственного интеллекта и будут востребованы ведущими игроками IТ-рынка и научными лабораториями.

«Сбер давно развивает сотрудничество с вузами в сфере ИИ: сегодня на 11 магистерских образовательных программах обучается более 700 студентов. Но мы понимаем, что для сохранения конкурентоспособности на мировом уровне IТ-компаниям необходимы люди со сверхординарными исследовательскими и разработческими компетенциями, способные создавать революционные решения в сфере ИИ. Цель нашей совместной программы с Яндексом — подготовка таких специалистов, мы хотим обогатить математические программы знаниями в сфере ИИ, чтобы талантливые ребята могли в будущем стоять у истоков новых технологий, а не только заниматься прикладной работой», — отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова.

Студенты получат знания в области математического анализа, алгоритмов и структур данных, MLOps, научатся проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники.

«В ближайшей перспективе спрос на высококвалифицированные кадры по работе с искусственным интеллектом и новейшими технологиями будет только расти — во всех отраслях нужны такие профессионалы. Новая программа призвана внести большой вклад в их подготовку, и нам важно поддерживать подобные инициативы, которые развивают образование и кадровый потенциал России. Важно, чтобы IT-корпорации передавали свой опыт следующим поколениям», — сказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.