В Липецкой области в ДТП с грузовиком погибли трое

В ДТП в Липецкой области погибли три человека. Об этом сообщил портал «Вести-Липецк».

Авария случилась в среду, 19 июня, около 4:00, на 49 километре трассы «Липецк-Данков».

По предварительной информации, столкнулись «КамАЗ» и Kia Rio. Уточняется, что погибли 31-летний водитель и два пассажира, они умерли до приезда «скорой».

Предварительно, причиной ДТП стал выезд на «встречку». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют личности пассажиров.