В Telegram появился сервис знакомств TON Dating

Сервис бесплатный только для женщин.

В Telegram появился сервис знакомств TON Dating. Об этом во вторник, 18 июня, сообщило издание РБК.

Сервис создан бывшим руководителем «VK Знакомств» Владимиром Маховым.

«Мы не позиционируем сервис как запущенный командой Telegram. Я основал несколько проектов на TON — это децентрализованный блокчейн, где любой, включая нашу команду, может разработать проект», — поделился Махов.

При регистрации в мини-приложении каждый потенциальный участник TON Dating должен пройти многоступенчатую верификацию личности. Это должно исключить попадание в сеть анонимов и ботов.

Для женщин подписка в TON Dating бесплатная, для мужчин стоимость первого месяца составляет 5 700₽.

Разработчики отметили, что каждый пользователь может монетизировать свои действия в приложении, вознаграждение будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin за приглашение друзей, лайки и мэтчи. Сумма будет зависеть от количества совершенных действий. Выплата вознаграждений будет проводиться за счет перераспределения части денег, которые платят за подписку мужчины.