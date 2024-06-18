Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
23°
Срд, 19
24°
Чтв, 20
25°
ЦБ USD 87.04 -2.01 19/06
ЦБ EUR 93.3 -2.09 19/06
Нал. USD 80.00 / 150.00 18/06 18:35
Нал. EUR 85.00 / 155.00 18/06 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
Вчера 12:25
2 611
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
4 832
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
8 986
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
10 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Telegram появился сервис знакомств TON Dating
Сервис бесплатный только для женщин.

В Telegram появился сервис знакомств TON Dating. Об этом во вторник, 18 июня, сообщило издание РБК.

Сервис создан бывшим руководителем «VK Знакомств» Владимиром Маховым.

«Мы не позиционируем сервис как запущенный командой Telegram. Я основал несколько проектов на TON — это децентрализованный блокчейн, где любой, включая нашу команду, может разработать проект», — поделился Махов.

При регистрации в мини-приложении каждый потенциальный участник TON Dating должен пройти многоступенчатую верификацию личности. Это должно исключить попадание в сеть анонимов и ботов.

Для женщин подписка в TON Dating бесплатная, для мужчин стоимость первого месяца составляет 5 700₽.

Разработчики отметили, что каждый пользователь может монетизировать свои действия в приложении, вознаграждение будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin за приглашение друзей, лайки и мэтчи. Сумма будет зависеть от количества совершенных действий. Выплата вознаграждений будет проводиться за счет перераспределения части денег, которые платят за подписку мужчины.