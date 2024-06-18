Директор РИАМЗ анонсировал крупные выставки в музее

По словам Виталия Попова, в 2025 году в центр приедет масштабная китайская выставка.

Директор РИАМЗ Виталий Попов анонсировал крупные выставки в музее. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «ТКР».

Попов сообщил, что осенью 2024 года в музее планируется выставка «Лермонтов», а в 2025 году в центр приедет масштабная китайская выставка. Также по словам Попова, в следующем году возможно в музей в качестве экспонатов привезут мумии.

Кроме того, Виталий Попов анонсировал, что скоро в музее откроется кафе.

«Это непростой путь. Нужно огромное количество согласований, но кафе у нас будет», — отметил директор.