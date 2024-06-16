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В матче первого тура Евро-2024 сборные Словении и Дании сыграли вничью
В воскресенье, 16 июня, состоялся матч первого тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

В воскресенье, 16 июня, состоялся матч первого тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Об этом сообщил «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте в Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Сказано, что на 17-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил первый гол. На 77-й минуте защитник команды Словении Эрик Янжа сравнял счет.

Как уточняет «Чемпионат», команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперники по групповому этапу — сборные Сербии и Англии.

Напомним, сборная Германии разгромила футболистов Шотландии в матче открытия Евро-2024.