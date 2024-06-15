При пожаре в Дашково-Песочне пострадал 51-летний мужчина

В Рязани во время пожара в Дашково-Песочне пострадал мужчина 1973 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани во время пожара в Дашково-Песочне пострадал мужчина 1973 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире многоэтажки на улице Тимакова поступило в субботу, 15 июня, в 7:15. Возгорание локализовали в 7:36, потушили в 8:01.

Пострадавшему на месте оказали помощь медики.

На месте работало пять единиц техники, 15 человек.

Напомним, ранее фото с места ЧП прислали очевидцы.