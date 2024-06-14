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В России проводников поездов обучат особенностям перевозки животных
Информацию включат в образовательные программы сотрудников РЖД.

В России проводников поездов обучат особенностям перевозки животных. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

Компания стала вносить изменения в части поездок питомцев и билетов после случая с высадкой из поезда кота Твикса. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях.

«Нашим проводникам мы будем дополнительно вводить в учебные планы особенности перевозки животных. Мы понимаем, что животные испытывают стресс. Есть особенности у разных животных с точки зрения поведенческих стереотипов, и хорошо, если о них будет знать наш проводник. Малые какие-то сложности будут легче разрешаться», — сказал Колесников.

Он добавил, что пассажира не пустят с животным в поезд, если он не оформил перевозку питомца.

«И если он пытается осуществить посадку без переноски. Правила перевозки абсолютно обязательны для выполнения и перевозчиком, и пассажирами, которые решили путешествовать вместе со своим любимцем», — заключил замгендиректора РЖД.