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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре юного зрителя на Соборной пройдет вечер памяти заслуженного артиста России Андрея Торхова «Послание».

На сцене арт-клуба «Площадка» выступит группа «Харизма». Музыканты представят большую программу, посвященную ХХ-летию группы.

В МКЦ для рязанцев выступит оркестр CAGMO с программой «Саундтреки Эйнауди».

В Лесопарке состоится спортивный фестиваль «Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».

В городище Старая Рязань пройдет имммерсивная экскурсия с Авдотьей Рязаночкой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».