Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре юного зрителя на Соборной пройдет вечер памяти заслуженного артиста России Андрея Торхова «Послание».
На сцене арт-клуба «Площадка» выступит группа «Харизма». Музыканты представят большую программу, посвященную ХХ-летию группы.
В МКЦ для рязанцев выступит оркестр CAGMO с программой «Саундтреки Эйнауди».
В Лесопарке состоится спортивный фестиваль «Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».
В городище Старая Рязань пройдет имммерсивная экскурсия с Авдотьей Рязаночкой.
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