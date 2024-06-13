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На МТС произошла масштабная DDoS-атака

Мощнейшая за год DDoS-атака на сеть МТС была одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая. Нападение велось с 20 тысяч устройств, а хакеры пытались взломать сеть оператора на протяжении 2 часов, но им не удалось, рассказали РИА Новости в компании.

«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак „МТС RED“ составило считанные минуты», — сообщили в МТС, говоря о самой мощной за год DDoS-атаке.

Отмечается, что сервис оператора зафиксировал DDoS-атаку мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать нескольких терабит. В свою очередь ключевой особенностью атаки была нацеленность злоумышленников на конкретное сетевое оборудование, а именно маршрутизатор, что в случае успеха привело бы к отключению доступа в интернет для пользователей оператора целого региона.

«Это свидетельствует о тщательности и системности подготовки нападения», — добавили в компании.

«Регионы Центральной России являются одной из самых частый целей организаторов подобных атак. В последнее время мы видим признаки того, что они тщательнее готовятся, используя при этом свои знания в области сетевых технологий, делая ставку на объем и интенсивность атак. Поэтому, однозначно, чтобы не нарушать работу организации и клиентских платформ, нужно повышать уровень киберзащиты, используя всевозможные способы — от регулярного обучения сотрудников до запуска противодействующих цифровых платформ», — подчеркнул директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.