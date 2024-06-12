Рязанцы возмутились отсутствием платформы на станции «Лагерный»

Платформу разобрали три недели назад, однако работ по восстановлению до сих пор не провели.

Рязанцы возмутились отсутствием платформы на станции «Лагерный». Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань» во «ВКонтакте».

По слова автора поста, платформу разобрали три недели назад, однако работ по восстановлению до сих пор не провели.

«Оставили небольшой островок, на котором толпится народ, испытывая большие неудобства, того и гляди чтобы не упасть. Вероятно ждут несчастного случая», — заключили в посте.

Фото: группа «Типичная Рязань» во «ВКонтакте»