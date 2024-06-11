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В Рязанской области к сезону отпусков спрос на камеры видеонаблюдения вырос в 1,5 раза

В Рязанской области спрос на камеры видеонаблюдения и датчики движения вырос в 1,5 раза. Чаще всего жители выбирали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 году, однако в мае 2024 года продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в четыре и три раза в штуках соответственно. В лидерах Ставропольский край, Владимирская область, Республика Карелия, Москва и Московская область.

Аналитики МТС выяснили, что лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

«Рост спроса в регионе говорит о желании рязанцев сделать свое жилье более защищенным, при этом цифровые технологии еще и помогают наладить дистанционное взаимодействие. Например, умные видеокамеры хорошо реагируют на движение, их можно даже использовать в режиме видеоняни. Установив камеры в дачном секторе, можно быть спокойными за имущество, видео можно просматривать в режиме онлайн и в записи. Точно также рязанцы, уезжая на дачу, спокойны за свою городскую квартиру. Если раньше системы безопасности и другие цифровые решения использовались чаще всего бизнесом, теперь камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, датчики открывания дверей и окон, счетчики электроэнергии, воды и тепла, автоматически передающие показания поставщикам, а также другие умные устройства активно применяются в быту и делают ее безопаснее и комфортнее. Этому способствует как высокое проникновение мобильного и домашнего интернета, так и доступность устройств. Например, с начала года средняя цена на камеры снизилась до 3078 рублей», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.