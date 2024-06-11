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Рязанские полицейские обнаружили более 500 нарушений миграционного законодательства
Возбуждено 24 уголовных дела.

С 3 по 9 июня 2024 года рязанские полицейские обнаружили более 500 нарушений миграционного законодательства.

В проведении операции были задействованы сотрудники УМВД России по Рязанской области и территориальных органов МВД России на районном уровне, а также сотрудники региональной федеральной службы безопасности и Росгвардии.

По результатам рейдов зафиксировали 505 нарушений миграционного законодательства: нарушение трудовой деятельности, пребывания в стране и другие.

Возбуждено 24 уголовных дела.