Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

На регион надвигаются ливневый дождь, гроза с усилением ветра и град.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 11 июня, ночью и днем 12 июня на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза с усилением ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах град.