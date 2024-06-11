Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
27°
Срд, 12
26°
Чтв, 13
23°
ЦБ USD 88.99 0.23 11/06
ЦБ EUR 95.64 -1.05 11/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 11/06 11:56
Нал. EUR 91.50 / 107.00 11/06 11:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
3 223
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
4 160
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
3 397
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
6 300
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
На регион надвигаются ливневый дождь, гроза с усилением ветра и град.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 11 июня, ночью и днем 12 июня на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза с усилением ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах град.