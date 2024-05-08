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Компания HMD Global презентовала обновленную модель Nokia 3210
На телефоне доступна легендарная игра Snake.

Компания HMD Global презентовала обновленную модель Nokia 3210.

Об этом в среду, 8 мая, сообщила Газета.ru со ссылкой на издание GSMArena.

Разработчики сохранили узнаваемый дизайн и добавили новые функции. Теперь мобильник поддерживает связь 4G, оснащен 2,4-дюймовым цветным LCD-дисплеем и процессором Unisoc T107. Объем оперативной памяти составляет 64 МБ, а флеш-накопителя — 128 МБ. Емкость памяти можно увеличить до 32 ГБ с помощью карты microSD.

На задней панели телефона расположена камера с разрешением 2 МП и фонариком, выполняющим роль вспышки. Также доступны беспроводная связь Bluetooth 5.0, MP3-плеер и FM-радио.

Пользователи смогут подключаться к облачным сервисам Nokia, чтобы смотреть последние новости, прогноз погоды и сервис YouTube Shorts. Кроме того, в новой версии Nokia 3210 можно будет играть в культовую мобильную игру Snake.

Гаджет доступен в трех цветах: синем, золотистом и черном. Цена будет зависеть от региона продаж.