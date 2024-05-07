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В РГРТУ отметили День Радио
Во вторник, 7 мая, в РГРТУ в рамках празднования Дня Радио и приближающегося Дня Победы прошел ученый совет, на котором состоялось торжественное награждение.

В РГРТУ отметили День Радио. Об этом сообщили в группе вуза «Вконтакте».

Во вторник, 7 мая, в РГРТУ в рамках празднования Дня Радио и приближающегося Дня Победы прошел ученый совет, на котором состоялось торжественное награждение.

На мероприятии школьников, принимавших участие и занявших призовые места в олимпиаде РГРТУ 10-11 классов, награждали министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Благодарность и почетные грамоты сотрудникам вручали советник главы администрации города Рязани Юрий Еременко и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

На ученом совете также были отмечены студенты ФВТ, принимавшие участие в конкурсах IT и хакатонах, где показали высокий уровень подготовки и знаний. Факультет вычислительной техники также был объявлен лучшим среди остальных по результатам конкурса в РГРТУ. Помимо этого поздравления с днем рождения приняла доцент кафедры ГМКУ и начальник ОРСМ Светлана Авилкина.

После состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Александра Попова, создателя радио. А выпускники РГРТУ снова смогли воссоединиться вместе, посетить университет и отдать дань традициям Дня Радио.