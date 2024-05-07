В Москве полицейский проиграл квартиру на ставках и совершил самоубийство на работе

В Москве полицейский проиграл квартиру на ставках и совершил самоубийство на работе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, тело 38-летнего прапорщика нашли утром 1 мая в столовой здания на улице Хачатуряна.

Полицейский увлекался ставками и проиграл крупную сумму. Чтобы отыграться, он заложил квартиру, но полученную сумму тоже проиграл. Предварительно, свою последнюю ставку он сделал на матч полуфинала лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Игра закончилась со счетом 2:2.

Полиция проводит проверку.