В Москве полицейский проиграл квартиру на ставках и совершил самоубийство на работе
В Москве полицейский проиграл квартиру на ставках и совершил самоубийство на работе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, тело 38-летнего прапорщика нашли утром 1 мая в столовой здания на улице Хачатуряна.
Полицейский увлекался ставками и проиграл крупную сумму. Чтобы отыграться, он заложил квартиру, но полученную сумму тоже проиграл. Предварительно, свою последнюю ставку он сделал на матч полуфинала лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Игра закончилась со счетом 2:2.
Полиция проводит проверку.