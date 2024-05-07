Поезд Калининград — Челябинск будет идти через Рязанскую область

В маршруте две остановки: Ряжск-1 и Скопин.

Поезд Калининград — Челябинск будет идти через Рязанскую область. Об этом во вторник, 7 мая, написал Telegram-канал Южно-Уральской железной дороги.

«Запускаем сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск. Он будет курсировать с июня по сентябрь», — говорится в сообщении.

По данным ЮУЖД, состав будет отправляться из Калининграда по понедельникам, а из Челябинска по четвергам. В маршрутной карте указаны две остановки в Рязанской области: Ряжск-1 и Скопин.

Фото: Telegram-канал Южно-Уральской железной дороги