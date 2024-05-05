Жителей Центральной России предупредили о заморозках на следующей неделе

Предстоящая неделя в Центральной России «ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном».

Жителей Центральной России предупредили о заморозках на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 5 мая, РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящая неделя в Центральной России «ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном».

Как сказал Тишковец, ожидаются ночные заморозки, гололед и снег.

Напомним, в Центральной России началось арктическое вторжение. Вильфанд сообщал, что температура воздуха в России отстает от климатической нормы на месяц.