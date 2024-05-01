В Центральной России начнется арктическое вторжение

Арктическое вторжение начнется в Москве и Центральной России в четверг, 2 мая. В ночь на субботу, 4 мая, ожидаются заморозки.

Арктическое вторжение начнется в Москве и Центральной России в четверг, 2 мая. В ночь на субботу, 4 мая, ожидаются заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже в четверг в Центральной России начнется перманентное арктическое вторжение. В тыл высотного циклона поступит первая порция холодного воздуха, из-за чего под утро в Москве посвежеет до +3-8, а днем не выше +9-14», — рассказал Тишковец.

По его словам, в пятницу в условиях относительно малооблачной погоды станет еще холоднее. Ночью воздух остынет до -1, +4 градусов, днем будет около +10 градусов.

В ночь на субботу при ясном небе прогнозируют заморозки до 0, -3 градусов, а с приближением теплого фронта вечером начнутся дожди, будет +9-14, добавил синоптик.

Напомним, ранее МЧС предупредило рязанцев о резком похолодании.