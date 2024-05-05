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В Рязанской области ветер усилится до 20 метров в секунду
Ветер сохранится в регионе до конца суток.

В Рязанской области ветер усилится до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днем в воскресенье, 5 мая, с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду.

Ранее для рязанцев уже выпускали метеопредупреждение. Также жителей Центральной России предупреждали о заморозках на следующей неделе.