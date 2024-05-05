Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайшие один-два часа в воскресенье, 5 мая, с сохранением до конца суток ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, в ближайшие один-два часа в воскресенье, 5 мая, с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
Ранее жителей Центральной России предупредили о заморозках.