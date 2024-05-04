На Свердловскую область обрушился аномальный снегопад

Из-за осадков проблемы образовались на трассах. Замело Пермский тракт, Госавтоинспекция также закрыла движение по федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург».

На Свердловскую область обрушился аномальный снегопад. Видео публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на 4 мая. По информации канала, из-за снегопада без света остались сотни жителей в Ревдинском, Дегтярском и Нижнесергинском городских округах, а также в пригородах Екатеринбурга. Помимо проблем со светом, жители жалуются на перебои сотовой связи.

Из-за осадков проблемы образовались на трассах. Замело Пермский тракт, Госавтоинспекция также закрыла движение по федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург».

Ранее синоптики спрогнозировали снег в Рязани. Он может выпасть 8 мая.