На сайте СДЭК возобновила работу функция отслеживания посылки
Сервисы СДЭК были недоступны несколько дней.
В пресс-службе СДЭК заявили, что на сайте компании вновь можно отслеживать посылки. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».
«Компания еще подгружает данные в систему, поэтому возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. На данный момент доступна информация за два месяца», — указано в публикации.
После поступления посылки в пункт выдачи клиент сможет получить ее самостоятельно. Также ее может доставить курьер.
Сервисы СДЭК были недоступны несколько дней.