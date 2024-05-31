На сайте СДЭК возобновила работу функция отслеживания посылки

Сервисы СДЭК были недоступны несколько дней.

В пресс-службе СДЭК заявили, что на сайте компании вновь можно отслеживать посылки. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

«Компания еще подгружает данные в систему, поэтому возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. На данный момент доступна информация за два месяца», — указано в публикации.

После поступления посылки в пункт выдачи клиент сможет получить ее самостоятельно. Также ее может доставить курьер.

Сервисы СДЭК были недоступны несколько дней.