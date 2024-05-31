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Мармакс: спрос на высокие этажи растет с каждым годом

Эксперты девелоперской компании «Мармакс» отметили повышение спроса на квартиры на верхних этажах. Подобная покупательская активность связана как с общим увеличением спроса в связи с закрытием льготных программ, так и с привлекательностью таких лотов в целом.

Важными преимуществами лотов на верхних этажах являются видовые характеристики, хорошая инсоляция пространства, а также более низкий уровень шума в сравнении с нижними этажами.

Среди покупателей, выбирающих такой формат, преобладает доля молодых семей, а также молодые предприниматели, IT-специалисты и медийные персоны в возрасте 30-40 лет.

«Недавно мы открыли продажи ограниченных по количеству лотов на верхних этажах основного дома проекта „Арт Кварталы“. Среди их преимуществ мы отмечаем панорамные виды на город, высокие потолки, а также продуманные планировочные решения», — рассказывает руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Новый комплекс бизнес-класса «Арт Кварталы» находится в нескольких минутах от площади Театральной на улице Есенина. В проекте представлено два формата домов — урбан-виллы с террасами и открытыми балконами, а также высокие дома с монументальным фронтом застройки и акцентными общественными площадями снаружи, которые станут доминантой квартала. Особенностью квартала станет концепция mixed-use, которая объединит в себе сразу несколько разных пространств. На первых этажах откроются офисы, супермаркеты, брендовые магазины, рестораны и культурные пространства. В комплексе также появится соседский центр, где резиденты смогут общаться и интересно проводить время, организовывать праздники, играть в игровой зоне или спокойно работать в зоне коворкинга.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.