В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Инициатива предлагает не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их машины будет составлять не менее 50% от требований технического регламента. Сейчас водителей штрафуют на 500 рублей, если светопропускная способность стекла менее 70%.

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива предлагает отменить штрафы, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет составлять не менее 50%.

Отмечается, что в настоящее время водителей штрафуют на 500 рублей, если светопропускная способность стекла менее 70%.

Авторы законопроекта считают, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей, плохо влияющих на зрение водителя, и снижает температуру нагрева салона.